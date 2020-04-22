Скандально відомий російський топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив українців у провалі свого ефіру на YouTube

Про це він заявив під час останнього стріму Соловйов LIVE, передає Politeka.net., Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

По самолюбству Соловйова дуже боляче вдарив той момент, що він виявився не таким популярним на відеохостингу, як раніше думав. Тому 20 квітня, «розбираючи польоти», пропагандист зірвався на крик й одразу ж знайшов винних у своєму провалі.

Він упевнений в тому, що мала кількість переглядів його ефіру і відсутність сповіщень – це все підступи недругів. А найбільші вороги – це, звичайно ж, українці.

«Українські модератори YouTube, сидять на зоні, яка належить до російської, до РФ, роблять все можливе, щоб Навальний та інша ліберастня виконували політичні завдання нібито не на політичному YouTube?», – гучно заявив він.

Далі він розніс підконтрольні Кремлю ЗМІ за підтримку акцій проти карантину. Як відомо, зараз в різних регіонах Росії проходять віртуальні мітинги - користувачі сервісів "Яндекс.Карти" і "Яндекс.Навігатор" масово залишають коментарі проти режиму самоізоляції.

«Я дивлюся, як 500 придурків намагаються влаштувати мітинг. Це що за мітинг? Який Ходор пробашляв? Якого хріна вказується серед структур, які підтримали мітинг в інтернеті, «Коммерсант. FM», «Дощ», «Нова газета»? 500 осіб – і така підтримка. Скільки бабла взяли? Хріни з гори. Псевдожурналісти. Жалюгідні шавки, які обслуговують Ходора. Криваві гроші вас так приваблюють?.. Виходьте, ставте лайки. А то я дивлюся, понабігла сволота різна. Розпустилися абсолютно!», – понесло далі пропагандиста.

Під відео кількість лайків і дизлайків склали по 12 тисяч.

«Що, Соловейко, забомбило пукан, що ніхто тебе не дивиться на незалежній платформі😂😂 бідолаха...оповіщення не приходять🤣🤣», «Так, Володя, *любов" народна налице», «Цей канал потрібно видалити з Ютуба, а його автора примусово лікувати!», «Як баба базарна, противно дивитися, Фу!», «Тільки зайшов сюди, а вже засмерділо», «Я з Росії, і мені соромно, що у нас таке коїться в країні!! Повії і брехуни у пропаганді», «Противно слухати і тут налице вся народна любов до солов'я», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

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