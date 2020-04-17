Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов жорстко висловився про кримчан

Його гнівну заяву передає видання "Примечания".

По словах пропагандиста, на півострів дуже високі ціни.

"Дивишся Криму, Сочі — і виникає питання: ви в своєму розумі?… У Туреччині у рази дешевше, в Італії дешевше, усюди у світі дешевше. Ви що, обнагліли? За рахунок чого такі ціни просіть, ви що, раптом все різко готувати навчилися?", - дивується пропагандист.

Крім того, він звинуватив кримську владу в бездіяльності.

"Ви тепер розумієте, що таке сервіс? Ви побудували чудову інфраструктуру? Ви навели чистоту? Перестали срати в море, каналізацію туди перестали тягнути? З чого ви здуріли? Ааа, попит — пропозицію — ринок, ну зрозуміло", — різко висловився пропагандист.

Також він дорікнув кримчан, тому що вони не хочуть працювати на Кримському мосту.

"Аеропорт — красень, міст збудували. Орати не пробували ще й там?", - обурився він.

Крім того, він вважає, що для наведення порядку на півострові, зокрема, потрібно залучити війська національної гвардії РФ.

Раніше він висловив упевненість в тому, що референдум про мирних переговорах з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і здатися перед терористами "Л/ДНР".

Він додав, що Україна нібито зобов'язана усвідомити свою нерозривність з "братньою" Росією, без якої існування нашої країни, в його розумінні, неможливо.







