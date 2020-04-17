Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов жорстко висловився про кримчан
Його гнівну заяву передає видання "Примечания".
По словах пропагандиста, на півострів дуже високі ціни.
"Дивишся Криму, Сочі — і виникає питання: ви в своєму розумі?… У Туреччині у рази дешевше, в Італії дешевше, усюди у світі дешевше. Ви що, обнагліли? За рахунок чого такі ціни просіть, ви що, раптом все різко готувати навчилися?", - дивується пропагандист.
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Крім того, він звинуватив кримську владу в бездіяльності.
"Ви тепер розумієте, що таке сервіс? Ви побудували чудову інфраструктуру? Ви навели чистоту? Перестали срати в море, каналізацію туди перестали тягнути? З чого ви здуріли? Ааа, попит — пропозицію — ринок, ну зрозуміло", — різко висловився пропагандист.
Також він дорікнув кримчан, тому що вони не хочуть працювати на Кримському мосту.
"Аеропорт — красень, міст збудували. Орати не пробували ще й там?", - обурився він.
Раніше він висловив упевненість в тому, що референдум про мирних переговорах з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і здатися перед терористами "Л/ДНР".
Він додав, що Україна нібито зобов'язана усвідомити свою нерозривність з "братньою" Росією, без якої існування нашої країни, в його розумінні, неможливо.