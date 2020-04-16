Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна може повернутися під вплив Російської Федерації

За його неосудною ідеєю, референдум про мирні переговори з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і здатися перед терористами "Л/ДНР".

Свій злочинний план він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

"У разі референдуму не буде вашого дегенеративного походу в НАТО, не буде у вас війни на Донбасі. Ви покаєтеся перед жителями Донбасу, на колінах приползете і скажете: "Вибачте нас за це!". У вас буде російська мова, у вас не буде ніякої бандерівщини!" – зазначив Соловйов.

Він додав, що Україна нібито зобов'язана усвідомити свою нерозривність з "братньою" Росією, без якої існування нашої країни, в його розумінні, неможливе.

"Тому що великий український народ мудрий і він пам'ятає, з якими періодами історії пов'язані його успіх і розвиток. І він пам'ятає, що тільки разом з російським народом, від якого він насправді не відрізняється!" – резюмував пропагандист.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.

Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі