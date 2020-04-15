Російський актор Олексій Гуськов в гніві обізвав українців і назвав Крим російським

Народний артист Росії внесений у базу даних "Миротворець" за свою антиукраїнську позицію, про це повідомляє Politeka.net. Він розповів російським журналістам, чому ненавидить українську владу.

За словами Олексія Гуськова, він провів у Києві свої дитячі та юнацькі роки. Але в квітні 2018 року був внесений до списку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну. Це завадило йому допомогти матері.

"Не можу поїхати. Я навіть писав листи їм, бо мама дуже хотіла поїхати на могилу батька. Уроди, уроди! "Ми дамо супровід". Який супровід 83-річній людині, 83 роки? Там, звичайно, є друзі, які все зробили. Це дебілізм. Але там все пройде", - гнівно заявив зірка російського кіно.

Варто відзначити, що Олексій Гуськов в свій час написав листа російському президенту Володимиру Путіну у підтримку так званого референдуму в Криму. Він заявив, що півострів, нібито, належить РФ з об'єктивних причин:

"Так, провели референдум, але з понятійним речей – це російська територія. Там живуть, в основному громадяни РФ в основній своїй масі. Я дійсно так вважаю", - сказав він.

Крім того, Олексій Гуськов розкритикував ідею про те, що українці і росіяни - це споріднені народи. Він також не вірить в історичну роль Києва:

"Ми ніколи не були братніми народами. "Мати міст руських – Київ" – це все легенди. Читайте Солженіцина".

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