Курс валют в Україні 8 квітня спровокує паніку на ринку, долар готується до вчинення нового антирекорду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

За даними регулятора, сто доларів обійдуться в 2709,96 грн (-13,69). Днем раніше валюта торгувалася по 2723,65 гривень.

А от євро вирішить не піддаватися на провокації і подорожчає – сто банкнот обійдуться вам в 2956,7 грн (+18,43)

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини другого дня робочого тижня вартість  долара була встановлена на рівні 2710,11 за сто банкнот.

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Раніше ми писали, що гривня стабілізувалася, але в майбутньому курс валют може змінитися за форс-мажорних обставин.

Таку думку озвучив  економіст Андрій Новак.

За його словами, на сьогоднішній день гривня стабілізувалася, хоча і був період девальвації, коли українці масово купували долар. Тепер же ситуація повністю змінилася.

"Сьогодні гривня стабілізувалася, хоча був період девальвації, який був пов'язаний з тим, що українці перед невідомістю, перед карантином, почали робити запаси твердої валюти - долара. Зараз відбувається інша тенденція, українці, щоб вижити на карантині, навпаки здають тверду валюту, адже витрати всередині країни робляться в гривні. Іншими словами, у людей просто немає грошей, щоб гратися з валютою. Тепер українці витрачають гроші на предмети першої необхідності", - зазначив економіст.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.