Український співак і лідер групи ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта записав звернення



Зокрема, у цьому зверненні він підняв питання російської та української мов.

За його словами, не варто забувати і про російськомовних патріотів.

«Особливо останнім часом я розумію, що люди, які нарочито розповідають, що лише українською мовою ми зможемо побудувати нашу країну, - вони або випадково роблять помилку, або спеціально роблять помилку і розгойдують ситуацію», - заявив музикант.

Він також нагадав, що приблизно половина бійців ЗСУ на фронті розмовляють російською.



"Приблизно половина хлопців, які за нас за всіх там з автоматами ризикують життями і гинуть, - вони говорять російською. Але вони також розуміють, що Україна їх країна, і вони будуть відстрілюватися до останнього патрона", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що в деяких школах Одеси батьків учнів примусово змушують голосувати за вивчення російської мови

Йдеться про школу №55 на вулиці Ільфа і Петрова.

За словами мами однієї з учениць цієї школи, в батьківському чаті вчителя у примусовому порядку змушують батьків проголосувати за те, щоб “залишити вивчення російської мови”.

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