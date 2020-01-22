У нацбанку дали важливі поради

В Україні з'явився новий вид фальшивих грошей



Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №50-0006/2697, повідомляє "Страна".





Мова йде про 200 гривень 2007 року випуску. Шахраї змогли виготовити їх на якісному, спеціально захищеному папері.

"Такі підробки виявляються банками серед інкасованої готівки, що надходить від підприємств торгівлі. Підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку насамперед для населення і касирів підприємств торгівлі", — йдеться в документі.

При цьому фальшивомонетники повторили ряд захисних елементів, присутніх в справжніх 200-ках.



Щоб відрізнити підробку від справжньої купюри вам варто звернути увагу на ознаки, які фальшивомонетникам повторити не вдалося.

Всі зображення виконані кольорового струменевою печаткою, при цьому кольори лише наближені до квітів справжніх банкнот, а імітація тиснення рельєфність елементів не збігається з надрукованими зображеннями.

УФ-захист також імітований, але кольори флюоресцентних зображень лише наближені до оригіналу, при цьому флуоресценція не збігається з надрукованими зображеннями.

Особливу увагу коштувати приділити ефекту зміни кольору оптично змінного зображення цифрового номіналу "200" - на лицьовій стороні купюри він не імітовано.

Також ми повідомляли, що українці зіткнулися з першими проблемами через нову банкноту номіналом в тисячу гривень.

Нова купюра була введена в грошовий обіг Нацбанком 25 жовтня цього року. Деякі українці вже встигли отримати зарплату новими грошима і з подивом виявили, що їх приймають не у всіх банках. Перші скарги почали надходити вже 31 жовтня.

Нагадаємо, нова банкнота офіційно з'явилася в Україні: «вже в гаманцях…».

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