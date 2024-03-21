Після паузи в понад сорок днів ворог завдав чергового ракетного удару по столиці України.

Згідно з даними, озвученими КМВА, противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території рф.

Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

«Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири. За іншою адресою спалахнули авто, в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

В Святошинському районі Києва уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Також в цьому районі палали авто.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням. Також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Ліквідація ракетного удару триває. На щастя, обійшлося без загиблих.

Однак, за словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до десяти. Серед постраждалих – дівчинка 11 років.

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