Ви можете відмовитися від хімчистки, скориставшись цими покроковими порадами від експерта з догляду за пуховиками.

Вам потрібно випрати зимовий пуховик та інший теплий одяг, але потенційний рахунок за хімчистку, ймовірно, буде достатнім стимулом, щоб відкласти це на кілька років.

Хорошою новиною є те, що ви абсолютно можете — і повинні навчитися прати пуховик і громіздкий зимовий одяг будинку.

Пуховики та інший зимовий одяг не потрібно прати після кожного носіння, якщо воно не сильно забрудниться.

Регулярно стирайте рукавички, особливо якщо вони стосуються ручок дверей або метро.

Що вам знадобиться для прання пуховика

Миючий засіб без барвників

Пральна машина та сушарка

Кілька рушників

М'ячі для сушіння або тенісні м'ячі

Прання рукавичок

Миючий засіб

Сітчаста сумка

Пральна машина та сушарка

Як випрати пуховик або пухове зимове пальто в пральній машині:

Більшість пуховиків курток можна прати у пральній машині, щоб видалити бруд та піт, а потім сушити відповідно до етикетки на тканині.

Перш ніж приступити до сушіння, завжди перевіряйте інструкції з сушіння на етикетці, щоб переконатися, що ваші тканини можна сушити в машині і за якої температури.

Дотримуйтесь цих інструкцій, щоб випрати пуховики вдома та переконатися, що вони залишаться пухкими, теплими та пахнуть свіжими.

Крок 1. Перевірте етикетку на пуховику

Прочитайте етикетки для догляду за тканиною, щоб дізнатися, чи можна прати пуховик у пральній машині.

Крок 2. Підготуйте пуховики до прання.

Застебніть усі блискавки та звільніть усі кишені. Потім перевірте шви пуховика на міцність і заштопайте ослаблені шви, щоб вони не зіпсувалися під час прання.

Крок 3. Промийте миючим засобом без барвників.

Якщо на етикетці не вказано інше, виберіть звичайне чи щадне прання для пуховика та звичайний цикл віджиму, залежно від делікатності вашого пуховика. Додайте миючий засіб без барвників.

Крок 4: Організуйте завантаження

Занурте пуховик у воду, коли пральна машина наполовину заповнена, і збалансуйте завантаження, додавши кілька рушників однакового кольору.

Іноді зупиняйте пральну машину, щоб витіснити повітря із зимових речей. Якщо у вас є пральна машина з фронтальним завантаженням, немає необхідності занурювати речі у воду – просто використовуйте делікатний режим для прання пуховика та проведіть два цикли полоскання, щоб змити все мило.

Крок 5: Сушимо пуховик будинку

Сушити у сушильній машині на низькій температурі.

Додайте кілька сухих м'ячів або чистих тенісних м'ячів, набитих чистими бавовняними шкарпетками, щоб розбити грудки перового або пухового наповнювача.

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