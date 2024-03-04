Різні тканини вимагають різного догляду, щоб захистити та зберегти найкращий зовнішній вигляд вашого пуховика та зимового пальта.

Якщо вам потрібно відпрати пуховик, спочатку ознайомтеся з інструкціями з догляду.

Якщо ви можете просто кинути пуховик у пральну машину, це фантастика! А ось для зимових теплих вовняних пальт, що вимагають особливого догляду, є короткий огляд способів чищення тих, які, швидше за все, знайдуться у вашій шафі.

Отже, як випрати пуховики та жилети:

Пуховики та жилети стирайте один або два рази за сезон. Перевищення цього значення може призвести до того, що зіпсується якість пір'я.

Стирайте в холодній воді в делікатному режимі з використанням не миючих засобів, щоб пір'я не сплющилось. Висушіть пуховик у пральній машині на низькій температурі разом із декількома тенісними м'ячами, щоб розпушити пір'я.

Як випрати пуховик і уникнути грудок - переконайтеся, що шерсть повністю висохла, навіть якщо для цього будуть потрібні додаткові цикли.

Флісові зимові куртки-пуховики: під час прання фліса виверніть одяг навиворіт і прайте у звичайному режимі, щоб ворс залишався пухнастим, гладким і м'яким.

Запустіть додатковий цикл полоскання, щоб видалити всі залишки миючого засобу, та висушіть на повітрі.

Вовна. Вовняні куртки можна прати один або два рази на сезон, щоб вони виглядали яскравими, а не тьмяними. Проте більшість із них доведеться чистити професійно. Щоб видалити сухий бруд, що потрапив на поверхню, потріть його жорсткою щіткою.

Як випрати пуховик - очистіть комір і манжети вологою ганчіркою з м'яким милом або скористайтеся домашнім набором для хімічного чищення, щоб очистити та освіжити шерсть.

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