У лютому садівники готуються до весняного сезону, виконуючи низку важливих завдань. Основні роботи включають обрізку дерев та чагарників, захист рослин від зимових хвороб та шкідників, а також підготовку ґрунту для нових посівів.

Одним із важливих моментів є догляд за деревами. За наявності снігу слід забезпечити його затримання у саду, щоб рослини отримали достатньо вологи. Також важливо контролювати надійність зимових укриттів та проводити боротьбу зі шкідниками.

У лютому також рекомендується провести обрізання дерев та чагарників. Це допоможе їм набути форми і підготуватися до активного зростання навесні. Крім того, необхідно вилікувати морозобоїни та забезпечити захист кори від сонячних опіків.

Садівникам також варто звернути увагу на город. У лютому необхідно перевірити підзимові посіви та грядки із суницею, забезпечивши правильне укриття у разі відсутності снігу. Також слід влаштувати канавки для відведення талої води.

У теплицях у лютому проводиться огляд конструкції, знезараження ґрунтів та стін, а також розпушення ґрунту та видалення залишків минулорічних рослин. Наприкінці місяця можна почати висівати насіння листової зелені, редиски, цибулі та капусти.

Для підготовки до весняних посадок важливо перевірити сховища на наявність плодів, що підгнили, а також проконтролювати насіння і при необхідності докупити нові - багато насіння зберігаються до 7 років (насіння помідорів, буряків, огірків, кабачків і дині), але цибуля, перець і баклажани до трьох років. Також варто забезпечити наявність якісного ґрунтосуміші та необхідного інвентарю для роботи на ділянці.

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