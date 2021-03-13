Модель і світська левиця Кім Кардашьян порадувала шанувальників спекотними фото зі своєї гардеробної

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська модель, телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка має власний білизняний бренд, вирішила оригінально презентувати нову колекцію. Красуня потроїла жарку фотосесію у своїй розкішній гардеробній, якій можна тільки позаздрити.

На нових знімках Кімберлі з'явилася в однотонних пастельних нарядах свого бренду – вона змінила кілька образів, примірявши багато речей. Так, на деяких знімках зірка позує у вузьких лосинах і спортивному топі, а на інших вона крутиться перед дзеркалом в комплекті білизни і затишному халатику. До слова, на одному зі знімків Кардашьян кокетливо розкрила халатик, оголивши спокусливу спортивну фігурку на радість мільйонам шанувальників.

У підписі до публікації світська левиця розповіла про нову колекцію свого бренду, так що багато фоловерів поспішили замовляти собі обновки. А інші кинулися обговорювати нові знімки Кім, засинаючи її компліментами і захопленими коментарями, відзначаючи, що на її тіло неможливо надивитися.

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