Письменник Захар Прилєпін, який воював на боці терористів "ДНР", розмріявся про "повернення" України до складу Росії
Несамовитий терорист заявив нібито Росія поверне Україну в коло тісних політичних і економічних партнерів і назвав терміни, коли це станеться, передає МК.
Журналісти нагадали найманцю загальну думку про те, що після окупації Криму і вторгнення на Донбас Україна для російської держави втрачена назавжди. Адже українці ніколи не пробачать Росії зради і влаштованої в 2014 році війни.
Але скандальний Прилєпін не бачить ніяких проблем в цьому і вважає, що половина України точно "обере приєднання до Росії".
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"Це не так, звичайно. Загалом можна говорити впевнено про половину України, яка так чи інакше могла мігрувати інтелектуально в Росію", - заявив він у дусі кращих традицій злочинної пропаганди Кремля.
Прилєпін вважає, що цілий ряд українських міст, такі як Одеса, Полтава і Херсон, досі близькі до Росії і обов'язково знайдуть привід, щоб приєднатися до неї.
На думку колишнього найманця "ДНР", Україна розгорнулася в бік Європи і США, проте протягом вже 10 найближчих років українці нібито повернуться до тісних відносин з Росією. "Україну зараз п'ять років годує Європа і нібито рятує Америка. Ще 10 років так буде, потім Україна скаже, що її погано годують і погано рятують та сама прийде до РФ",- сказав він.
Нагадаємо, скандальний Прилепін захотів врятувати президента України з Києва.
Як повідомляла Politeka, терориста Прилєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.
Також Politeka писала, що терорист Прилепін "відібрав" у України вишиванки.