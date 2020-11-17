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Колишній глава Білого Дому Барак Обама різко пройшовся по Росії і її президентах Володимирі Путіні і Дмитру Медведєву

Так, у світ вийшов перший том мемуарів 44-го президента США Барака Обами під назвою "Земля обітована", в книзі він назвав Медведєва більш поступливим, ніж Путін, передає Обозреватель. Він додав, що один - стиляга, а другий президент - вуличний бос.

При цьому в спілкуванні з Медведєвим була присутня "певна іронічна відстороненість", нібито він хоче дати зрозуміти, що"сам по-справжньому не вірить в те, що говорить".

Обама згадав, що президент Дмитро Медведєв здавався уособленням нової Росії: молодий, підтягнутий і одягнений в модні костюми європейського стилю.

Путіна ж він назвав "жорстким, вихованим за законами дворів вуличного боса з тих, хто керував чиказькою машиною". За словами Обами, при Путіні нова Росія ставала з кожним роком більш схожою на стару. А між Путіним і Медведєвим величезна прірва.

Також раніше повідомлялося, що колишній президент США Барак Обама заявив, що Російська Федерація не має достатньої кількості союзників і військових баз для того, щоб її можна було називати наддержавою.

За його словами, це є основною перешкодою на шляху РФ до такого статусу. Він послався на дані від дослідницьких організацій. Зокрема, вказав на високі показники корупції, соціальної нерівності, а також низьку тривалість життя чоловічого населення в Росії.

Нагадаємо, український борець вирішив повторити «успіх» Барака Обами.

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