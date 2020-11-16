В окупованому Донецьку щодня вмирають від 50 до 80 осіб, а по ОРДО ця цифра і зовсім досягає 200

Про це у своєму блозі написав Фашик Донецький після спілкування з людьми, які тісно пов'язані з ритуальним бізнесом в "республіці".

Бум смертей почався там з березня цього року. Під час першої хвилі пандемії вмирало багато літніх людей, і їх смерті у звітах списували на будь-які захворювання, крім китайського вірусу, щоб в Москві не розлютилися через статистику.

Однак друга хвиля вдарила по "республіці" з усією силою. Так, збільшилася кількість молодих жертв вірусу, десь 1 на 15 осіб, а на кладовищах стали з'являтися все більше могил, які не можна було списати на те, що там похований "солдат" або ще хтось загиблий.

У "республіці" почали активно розростатися кладовища. Померлих від вірусу хворих ховають так само, як і звичайних небіжчиків, не заморочуючись заходами обережності і не вибираючи для таких померлих окреме місце.

"Це все схоже на скотомогильник по всій окупації, будуть наслідки", – прогнозує автор.

Що ж стосується смертності від пандемії, то вона істотно випереджає народжуваність.

"Люди вмирають, як мотлох, але завжди лікарі, згідно з розпорядженням бандитів, цифри роблять такі, які показати Москві не страшно - вони показують, що помирає мало від вірусу, смерть настає від старості, аварій або ще якихось процесів, але тільки не вірус ковід 19", – пише блогер.

При цьому на той факт, що за ОРДО цифра померлих за день доходить до 200 осіб, а лікарі буквально падають від безсилля, влада не звертає уваги.

"Геноцид робиться, щоб звільнити територію від населення, яку годувати російська влада не хоче. Навіщо Москві старі інваліди та інший мотлох, коли можна просто дивитися, як помирає худоба, і не робити нічого. Навіть хвалена вакцина, виявилося, не для всіх людей буде потрібна тут, а для особливих, яких визначить сама "влада"", – резюмував автор.

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