У Росії порушили кримінальну справу проти громадянина Путина за заклики до екстремізму
Правда, мова йде не про президента Російської Федерації, а про його однофамільця з Пермського краю, повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Перм №1".
Житель села Ощепково привернув увагу силовиків тим, що ще в 2017 році він закликав до насильства щодо співробітників ОМОНу в коментарях у соціальній мережі "ВКонтакте".
Зараз Путін перебуває під підпискою про невиїзд. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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Справа має всі шанси закінчитися вироком, адже схожий прецедент у цих краї вже був. Так, у листопаді 2018 року в місті пройшла акція, учасники якої встановили на вулиці манекен Володимира Путіна в арештантській робі і інсценували затримання людини в масці російського президента.
В результаті всіх трьох засудили за статтею "Хліганство". Один хлопець відправився в колонію на два роки, другий відбувся роком умовно, а третій був випущений у зв'язку з відсутністю в діях складу злочину.
Раніше ми писали про те, що Володимира Путіна знову запідозрили у використанні двійників під час офіційних зустрічей. На це звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, коли президент РФ приїжджав в окупований Крим.
"Час між цими офіційними фото - 2,5 години. Так, є літаки (офіційний заявлений час перельоту Москва-Сімферополь - трохи більше 2,5 годин). Але спільного між Путіним в Керчі і в бункері під Москвою – ну дуже мало. Знову ганяли "Путіна"?", – задався він питанням.
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