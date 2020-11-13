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У Росії порушили кримінальну справу проти громадянина Путина за заклики до екстремізму

Правда, мова йде не про президента Російської Федерації, а про його однофамільця з Пермського краю, повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Перм №1".

Житель села Ощепково привернув увагу силовиків тим, що ще в 2017 році він закликав до насильства щодо співробітників ОМОНу в коментарях у соціальній мережі "ВКонтакте".

Зараз Путін перебуває під підпискою про невиїзд. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Справа має всі шанси закінчитися вироком, адже схожий прецедент у цих краї вже був. Так, у листопаді 2018 року в місті пройшла акція, учасники якої встановили на вулиці манекен Володимира Путіна в арештантській робі і інсценували затримання людини в масці російського президента.

В результаті всіх трьох засудили за статтею "Хліганство". Один хлопець відправився в колонію на два роки, другий відбувся роком умовно, а третій був випущений у зв'язку з відсутністю в діях складу злочину.

Раніше ми писали про те, що Володимира Путіна знову запідозрили у використанні двійників під час офіційних зустрічей. На це звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, коли президент РФ приїжджав в окупований Крим.

"Час між цими офіційними фото - 2,5 години. Так, є літаки (офіційний заявлений час перельоту Москва-Сімферополь - трохи більше 2,5 годин). Але спільного між Путіним в Керчі і в бункері під Москвою – ну дуже мало. Знову ганяли "Путіна"?", – задався він питанням.

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