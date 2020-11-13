Президент РФ Володимир Путін звернувся до народу, але нарвався на критику
Як передає Politeka.net, уривок зі звернення російського лідера опублікував журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.
"Ми не повинні жити минулим. Ми повинні бачити майбутнє і йти тільки вперед. Але для того, щоб знати, куди йти, потрібно розуміти - звідки ми прийшли, хто ми такі і яким чином ми тут з'явилися", - заявив російський президент маючи на увазі під "минулим" часи СРСР.
Як передає Politeka.net, уривок зі звернення російського лідера опублікував журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.
"Ми не повинні жити минулим. Ми повинні бачити майбутнє і йти тільки вперед. Але для того, щоб знати, куди йти, потрібно розуміти - звідки ми прийшли, хто ми такі і яким чином ми тут з'явилися", - заявив російський президент маючи на увазі під "минулим" часи СРСР.
"Починає нагадувати Черномирдіна, в кращі роки", " гігант думки. Батько російської демократії","Майбутнє Путін і його банда вкрала у країни і народу набиваючи свої кишені, зараз справжнє занепад, злидні, вимирання", " як в анекдоті про студента, який до іспиту з біології вивчив тільки про бліх, а йому дісталося про риб. І ось він - у риби немає вовни, а якби була, в ній водилися б блохи... Так і цей-вивчив про війну і скрізь плете до місця і не до місця", "Без минулого немає майбутнього.(с) Ось, тому 20 років не виходить ніяких ривків і не вийде, поки Великого Сталіна - переможця в 75-річчя Перемоги згадують, як злочинця", - писали в під відео.
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