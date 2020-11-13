Так можна і без громадян зовсім залишитися

Білорусів, які виступили проти фальсифікації президентських виборів, можуть позбавити громадянства

Це відбудеться в тому випадку, якщо в країні ухвалять нові поправки в законопроект "Про зміну Закону Республіки Білорусь "Про громадянство Республіки Білорусь"", що передбачають позбавлення громадянства Білорусії за "заподіяння тяжкої шкоди інтересам республіки", передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ держави.

При цьому припинення громадянства не виключає відповідальності за злочин, заявила член постійної комісії з прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників Марія Василевич, якій приписують роман з Лукашенком.

Депутат пояснила, що мова йде тільки про тих, хто став громадянином Білорусі не по народженню. Втім, рішення ухвалюватиме Департамент з громадянства та міграції МВС

На такі ініціативи влади вже з'явилася реакція в соцмережах.

"Білорусів можуть позбавити громадянства за участь у терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння шкоди інтересам Білорусі. Тобто, хочуть позбавити права голосувати на виборах, де їхні голоси ніхто не рахує; позбавити прав, які держава відмовилася захищати", – написав блогер під ніком Вашингтонський Обком.

"Та це ж антилукашенківський закон! Ніхто, крім Лукашенка, стільки шкоди інтересам Білорусі не заподіяв", "фактично білоруси давно вже громадянства і так позбавлені", – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що Олександр Лукашенко заборонив повертатися в Білорусь лікарям, які поїхали на заробітки за кордон.

"Ми нікого тримати не будемо. Але треба розуміти: поїхав – назад не повернешся. Там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими ти поїхав. Це не загроза, це наказ для Уряду", – підкреслив він.

А лечить больных ОМОН с Караевым будут?



Лукашенко приказал не пускать в Беларусь врачей, которые уехали на заработки в Европу.



Как такое может быть, чтобы один сумасшедший пенсионер самолично решал кто из беларусов может жить в своей стране, а кто нет? pic.twitter.com/j5rAyiJoH2 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 5, 2020

Нагадаємо, Лукашенко остаточно вийшов з себе, пригрозивши Україні та Польщі.

Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк.

Також Politeka писала, Путін намітив нове майбутнє для президента Білорусі.