Росія зазнала чергових втрат у Сирії, де найманці РФ воюють на боці Асада

Бронетранспортер росіян підірвали за допомогою невідомого пристрою. Першим про це повідомив журналіст Al Mayadeen Халед Іскеф на своїй сторінці в Twitter, опублікувавши фотографію пошкодженої машини на узбіччі дороги, передає Politeka.net.

За словами журналіста, вибух прогримів на південному сході сирійської провінції Дераа, на трасі між Аль-Сахва і Аль-Мусейфра.

Інформація про постраждалих і про суму збитку не повідомляється.

За даними телеграм-каналу WarJournal, 12 листопада в ході патрулювання російської військової поліції в супроводі підрозділу сирійських органів безпеки за маршрутом Ізра – Сахват Ель-Камх в провінції Дераа на шляху прямування колони в районі населеного пункту Мусейфра стався підрив невстановленого саморобного вибухового пристрою.

"Бронеавтомобіль "Тигр" російської військової поліції отримав незначні пошкодження і залишився на ходу", – йдеться в публікації. При цьому автор підкреслив, що ніхто з військових не постраждав.

Зараз командування російського угруповання військ у Сирії разом з місцевими органами шукають винуватців.

Раніше ми писали про те, що Росія виділила Сирії понад мільярд доларів на відновлення електромереж, промислового комплексу та інші гуманітарні цілі. Про це повідомив керівник російсько-сирійського міжвідомчого координаційного штабу з повернення біженців Михайло Мізінцев.

Такі дії влади не на жарт розлютили росіян, які нагадали, що і в РФ вистачає "дірок", де б ці гроші дуже стали в нагоді.

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