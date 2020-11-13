Україні не слід орієнтуватися на Азербайджан, який повернув більшу частину своїх територій в Нагірному Карабасі силовим шляхом

Застосування військової сили в разі спроб повернути Донбас і Крим в найближчі кілька років може обернутися для нашої країни катастрофою. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив президент Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Він застерігає Київ навіть не думати про сценарій, який Азербайджан здійснив на Кавказі, і пояснив принципову різницю:

"Там йдеться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ні для Росії, ні для США, ні для іншої світової сили".

А ось військове протистояння між Росією і Україною, якщо воно почнеться зараз або протягом найближчих кількох років, може призвести до справжньої катастрофи, впевнений європеєць.

"Тому я кажу: навіть не думайте про військовий шлях. Наслідки для України від цього будуть жахливими, ви серйозно постраждаєте. Можливо, Росія також серйозно постраждає, цього я не знаю - але для вас наслідки точно не будуть хорошими", – підкреслив дипломат.

Він упевнений, що Донбас повернеться в Україну, але це відбудеться не в результаті військових дій.

"Навіть за мого життя, я впевнений, ми побачимо Україну, яка знову об'єднається, але це відбудеться не військовим шляхом, а економічним", – зазначив Ішингер.

Рецепт цього досить простий: державі необхідно подолати масштабну корупцію і створити такі умови життя для українців, щоб жителі Донецька і Луганська самі захотіли повернутися.

Раніше блогер і ветеран АТО Олексій Петров написав в соцмережі про те, що Україна повинна наслідувати приклад Азербайджану:

«Атакуючі дії Азербайджану – це хороший урок нашим слугам.. Лише коли ти демонструєш силу і рішучість битися за свою землю, тебе навіть облізлий ведмідь поважатиме. Звично, але дуже фальшиво хмурячи брови, він уже не в змозі диктувати тобі умови або ставити ультиматуми. Вчорашній грізний ведмідь раптово починає приймати твої вимоги".

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