На трасі "Таврида" в окупованому Криму, по якій з таким пафосом у серпні проїхався президент РФ Володимир Путін, сталася НП

На магістралі Дубки-Левадки, яка йде в об'їзд Сімферополя, впав відрізок узбіччя довжиною сім з половиною метрів, передає Politeka.net з посиланням на кримські ЗМІ.

В результаті обвалу полімерна сітка відійшла від грунту, розсипалися бетонні лотки. Щебінь змило настільки, що видно захисний бар'єр дороги.

Повідомляється, що обійшлося без постраждалих. У свою чергу "глава" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов вже знайшов винних у тому, що сталося на трасі вартістю понад шість мільярдів рублів.

За його словами, будівництво на цій ділянці здійснювала сибірська компанія "Сибавтобан", яка збанкрутувала в травні, і добудовувати довелося компанії "Кримавтодор". Ще в липні він заявив, що ця ділянка проблемна:

"Складність буде саме з введенням об'єкта в експлуатацію, оскільки попередній недобросовісний підрядник зараз у стадії банкрутства і багато документів, які потрібні від попереднього підрядника, нам буде проблематично відновлювати".

Незважаючи на те що що в 2019 році на трасі влаштовував тест-драйв сам Аксьонов, а влітку 2020-го "Тавриду" відкривав президент Володимир Путін, відрізок Дубки-Левадки офіційно досі не зданий в експлуатацію.

У ЗМІ повідомлялося про те, що вартість траси "Таврида" була перевищена на 900 мільйонів рублів і склала 6,14 млрд. На неточності в кошторисі закрив очі колишній колишній в. о. начальника Служби автодоріг Криму, після чого його в 2016 році засудили на три роки за затвердження проектно-кошторисної документації.

НП на трасі вже встигли висміяти в мережах.

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