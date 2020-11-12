Для України зустріч дуже важлива...

В ОП запевнили, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання, але розраховує на підтримку

Так, заступник керівника офісу президента Ігор Жовква розповів, що на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", яка пройде у форматі відеоконференції 13 листопада, сторони обговорюватимуть представлений Україною план по досягненню миру на Донбасі, передає прес-служба Глави держави.

За його словами, в цілому на порядку денному засідання стоятимуть питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи.

"Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов'язання і домовленості, які вона брала на себе",- додав він.

Також Жовква не виключив можливості поновлення посади спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України після вступу на посаду нового президента США.



"Думаю, ми будемо ставити це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно і важливо, це той трек, який дозволяв би США розуміти, що відбувається в рамках "нормандського формату", формально не беручи в ньому участі", – пояснив він.

Він уточнив, що для досягнення миру потрібен рух назустріч іншій стороні, тому тут країна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.