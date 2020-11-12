На Донбасі виявили сучасну військову техніку Збройних сил Росії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на InformNapalm.

Так, у новому звіті СММ ОБСЄ зазначається, що на полігоні поблизу Шимшинівки, що в 27 км від окупованого Луганська, були виявлені установки дистанційного розмінування УР-07 "Пересортировка".

Розвідники повдомляють, що "Пересортировка" – це відносно новий тип російської техніки, яка могла потрапити на Донбас виключно з території РФ. Також зазначається, що це один з перших випадків фіксації цієї техніки на окупованій частині Донбасу.

Установка почала надходити на озброєння МО РФ відносно нещодавно - з 2014 року. У перспективі такі машини повинні були замінити більш застарілі УР-77 "Метеорит".

Волонтери-розвідники неодноразово фіксували розміщення УР-77 "Метеорит" на Донбасі, в тому числі і серед житлових будівель, що було потенційно небезпечно, враховуючи, що тільки один боєкомплект для УР-77 - це 1450 кг вибухової пластичної речовини.

Що ж стосується установки "Пересортировка", слід зазначити, що вона здатна робити проходи в мінних полях шириною в кілька десятків метрів. Дальність подачі зарядів становить для УЗП-06 – 340 метрів, а для УЗП-06Д – 1 км. Нові заряди здатні знищувати будь-які існуючі типи мін. Установки розмінування являють собою ракети з довгим тросом. На тросі розміщені заряди вибухівки. При падінні троса на землю після пуску ракети вибухівка, прикріплена до нього, детонує і ініціює підрив.

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