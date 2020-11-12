У Росії очікують від Джо Байдена схожого ставлення до РФ, як за часів Барака Обами

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що після приходу до влади в США Джо Байдена не варто розраховувати на революційні зміни в політиці Білого дому по відношенню до Росії, передає Обозреватель.

Він очікує схожого ставлення від США до Кремля, як за часів Барака Обами. Російські політологи і сам Лавров не очікують ніяких революційних змін у відносинах Росії і США.

Лавров заявив, що зараз начебто Америка знаходиться в розколотому стані, і зовнішня політика Білого дому на російському напрямку може стати моментом, який згуртує громадян Америки.

"Я сподіваюся, що ставлення до Світової організації торгівлі при будь-якому президенті буде більш конструктивним. І що США не блокуватимуть роботу СОТ, намагатимуться підмінити її ситуативними двосторонніми угодами",- додав глава МЗС РФ.

Також раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії заявив, що Берлін і Париж "потурають Україні в підриві Мінських угод" і тим самим роблять "зраду".

За словами Лаврора, заяви української влади про необхідність передати країні контроль над кордоном з РФ повинні отримати "якусь реакцію - як мінімум, Парижа і Берліна".

Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.

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