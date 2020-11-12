РФ, за прикладом СРСР, лякає весь світ ядерною зброєю, адже більше здивувати його нічим

З перемогою Джо Байдена на виборах в США в Росії знову вирішили дати зрозуміти США, що з Путіним жарти погані

Спочатку президент РФ повідомив про те, що ядерна тріада залишається гарантом "безпеки" Росії, а через день похвалився пунктом управління ядерними силами високого ступеня захисту.

Все це було зроблено з однією метою, пише на своїй сторінка у Фейсбуці написав головред видання Newsader, російський журналіст Олександр Кушнарь.

"Кремль нагадує новій американській адміністрації про те, яка єдина реальна причина того, чому взагалі його, Путіна, треба сприймати всерйоз", – пояснює він.

Тобто, на думку керівництва РФ, їх потрібно поважати не за силу російської армії, дипломатичного мистецтва Москви або економічну, культурну та наукову привабливість Росії, а просто тому, що десь заховані ракети з ядерними боєголовками, які легко знищуються дронами вартістю 50 тисяч доларів.

При цьому, впевнений автор, ця зброя воістину ідеальна, і не тільки через свою руйнівну силу, але ще й тому, що ніхто не стане перевіряти її потенціал. Але ж на перевірку все може виявитися таким же мотлохом, як системи С-300 в Карабасі і С-125 в Сирії

"А оскільки ніхто не перевірятиме готовність ядерних сил Росії, то її навіть не треба підтримувати в необхідному стані і, тим більше, модернізувати. Досить зробити офіційну заяву про те, що вона обслуговується і модернізується – бери та списуй тонни бюджетних статей під "Сармат", "Авангард" і "Буревісник", попутно погрожуючи цим добром всім тим, кому не подобається "руський мир" у дії", – іронізує журналіст.

Однак у США не стануть форсувати Путіна і змушувати його йти на радикальні заходи. Адміністрація Байдена, як і у випадку з Трампом, почекає, поки той "спечеться". Просто часу може знадобитися більше. Ще в 2018 році новий президент США говорив про те, що Росія знаходиться в колосальному занепаді і летить в низ по похилій площині на високій швидкості. І все питання лише в тому, коли вона досягне дна.

"Власне, в цьому і полягає єдина реалістична стратегія будь-якої американської адміністрації щодо Кремля – чекати, коли Росія підбереться до "фінішу", обережно підштовхуючи її до нього", – підсумував Кушнар.

Нагадаємо, прихильники Путіна завили через перемогу Байдена.

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