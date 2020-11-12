З перемогою Джо Байдена на виборах в США в Росії знову вирішили дати зрозуміти США, що з Путіним жарти погані

Спочатку президент РФ повідомив про те, що ядерна тріада залишається гарантом "безпеки" Росії, а через день похвалився пунктом управління ядерними силами високого ступеня захисту.

Все це було зроблено з однією метою, пише на своїй сторінка у Фейсбуці написав головред видання Newsader, російський журналіст Олександр Кушнарь.

Володимир Путін скрін

"Кремль нагадує новій американській адміністрації про те, яка єдина реальна причина того, чому взагалі його, Путіна, треба сприймати всерйоз", – пояснює він.

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Тобто, на думку керівництва РФ, їх потрібно поважати не за силу російської армії, дипломатичного мистецтва Москви або економічну, культурну та наукову привабливість Росії, а просто тому, що десь заховані ракети з ядерними боєголовками, які легко знищуються дронами вартістю 50 тисяч доларів.

При цьому, впевнений автор, ця зброя воістину ідеальна, і не тільки через свою руйнівну силу, але ще й тому, що ніхто не стане перевіряти її потенціал. Але ж на перевірку все може виявитися таким же мотлохом, як системи С-300 в Карабасі і С-125 в Сирії

"А оскільки ніхто не перевірятиме готовність ядерних сил Росії, то її навіть не треба підтримувати в необхідному стані і, тим більше, модернізувати. Досить зробити офіційну заяву про те, що вона обслуговується і модернізується – бери та списуй тонни бюджетних статей під "Сармат", "Авангард" і "Буревісник", попутно погрожуючи цим добром всім тим, кому не подобається "руський мир" у дії", – іронізує журналіст.

Однак у США не стануть форсувати Путіна і змушувати його йти на радикальні заходи. Адміністрація Байдена, як і у випадку з Трампом, почекає, поки той "спечеться". Просто часу може знадобитися більше. Ще в 2018 році новий президент США говорив про те, що Росія знаходиться в колосальному занепаді і летить в низ по похилій площині на високій швидкості. І все питання лише в тому, коли вона досягне дна.

"Власне, в цьому і полягає єдина реалістична стратегія будь-якої американської адміністрації щодо Кремля – чекати, коли Росія підбереться до "фінішу", обережно підштовхуючи її до нього", – підсумував Кушнар.

Нагадаємо, прихильники Путіна завили через перемогу Байдена.

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