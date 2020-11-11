Росіяни, засмучені останніми успіхами США і Німеччини у винаході вакцини від китайського вірусу, не залишають надії переплюнути Захід

Після заяви про те, що російська вакцина "Супутник V"» показала ефективність в 92%, ЗМІ сусідньої держави почали розкрутку ще більш несподіваної новини, передає Politeka.net з посиланням на пресу РФ.

За словами завідуючої лабораторією мікології Новосибірського центру "Вектор" професора Тамари Теплякової, нові ліки від коронавірусу може бути створено на основі чаги, або березового гриба.

Фахівці лабораторії стверджують, що в ході дослідження з клітинною культурою водний екстракт аптечної чаги показав "високу інгібуючу активність відносно SARS-CoV-2".

Більш того, Теплякова стверджує, що чагою вже лікувалися від китайського вірусу її колеги.

У мережі такі райдужні перспективи в розробці вакцини не залишилися без уваги.

"Четверта чудо-вакцина на підході! Як тобі таке, компанія Pfizer? Але ж ще кора дуба, лопухи, подорожник, і мох ягель є! Це скільки ж вакцин нас чекають попереду!", – пише Մιtαuskαs.

Реакція користувачів не змусила себе чекати.

"Скоро цих вакцин у Росії буде більше, ніж версій про збитий Боїнг", "як тобі таке, компанія Pfizer?", "Що ж про імбир забули, чи що? А така розкрутка була навесні", "Подорожник на глоді.... Пипец, бомба, чесно кажучи....", "Це ж не Протони в космос запускати, тут можна Расєї і познущатися!", – жартують у коментарях.

Тим часом ЄС підписав договір з німецькою фармкомпанією BioNTech і американською Pfizer на поставку 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

"Дивно, але з російським "Вектором" договір не підписав ніхто. Невже путінські проривні вакцини, яких скоро буде вже 3 штуки, нікому не потрібні, крім Мадуро?"– поіронізував все той же Մιtαuskαs.

Нагадаємо, у Росії збентежені "успіхом" вітчизняної вакцини.

Як повідомляла Politeka, лікарі заразилися вірусом після щеплення російською вакциною.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.