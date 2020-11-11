РФ виділила Сирії понад 1 млрд доларів, що обурило росіян

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Лентач".

Так, повідомляється, що влада РФ вирішила виділити Сирії чималу суму на відновлення електромереж, промислового комплексу та інші гуманітарні цілі.

"Традиційна рубрика "Росія - щедра душа". На цей раз Росія виділила Сирії понад 1 млрд доларів на відновлення електромереж, промислового комплексу та інші гуманітарні цілі. Про це повідомив керівник російсько-сирійського міжвідомчого координаційного штабу з повернення біженців Михайло Мізінцев. Не забувайте вчасно платити податки. Нам ще Карабах відновлювати", - йдеться в повідомленні.

Росіяни таку ініціативу сприйняли, м'яко кажучи, без ентузіазму.

"На ці гроші можна побудувати Новосірійськ", "Уявіть, скільки можна зробити корисного для Росії на 1 млрд доларів", "Може краще виділимо гроші Воронежу?", "У сусідньому селі бабка потонула в річці, переходила в брід. Але головне - інші країни","А ще Крим і Осетія і луган*онів не забудьте. Множаться багатства Росії", "Нічого, стерпимо все!", "На 1 млрд доларів можна побудувати третину ЗСД в Пітері", - пишуть в коментарях.

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Як писала Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

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