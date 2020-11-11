Росіяни не втрачають надії переконати весь світ у тому, що вакцина від китайського вірусу "Супутник V" - найкраще, що є сьогодні для боротьби з підступною хворобою

Так, у твіттер –акаунті Sputnik V з'явилася інформація про ефективність "чудо-препарату", передає Politeka.net.

"Ефективність вакцини Sputnik V склала 92% (розрахунок заснований на 20 підтверджених випадках COVID-19, розділених між вакцинованими людьми і тими, хто отримував плацебо)", – йдеться в повідомленні.

Тим часом у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що після отримання вакцини у добровольців виявляли коронавірус. Останній випадок – в Алтайському краї, де три медики з 42, які першими поставили щеплення від коронавірусної інфекції, заразилися цією недугою. А мер Ялти Іван Імгрунт і зовсім помер від вірусу після вакцинації.

Росія заговорила про таку високу ефективність свого препарату в акурат після того, як на початку листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їх вакцина від коронавірусу BNT162b2 показала на третій стадії клінічних досліджень ефективність 90%. На неї вже вишикувалися величезні черги по всьому світу, в той час як російську вакцину ні ЄС, ні США не готові закуповувати через страх заподіяти шкоду своїм громадянам.

"Чому не традиційні 146%", "Ті три лікарі, що заразилися короною після вакцинації "Супутником", в ці 92 відсотки не потрапили. Рідкісна невдача, напевно", "Ой, знову розсмішили, ні дня без жартів!😆", "Дивлячись що вважати ефектом", "Не правильно! Її ефективність 146 відсотків. Тільки так на "духовноскрепній", " творці російських ракет оцінили їх в 300 разів краще за ракети Ілона Маска, що не змінило реального стану справ, як ми знаємо...", "ЦВК рахував?", "Але є одна проблема! Творці російської вакцини за свої слова не відповідають!", – жартують у коментарях у соцмережах з цього приводу користувачі, які не згодні з тим, що путінська вакцина – найкраща у світі.

Як відомо, раніше російський президент Володимир Путін заявляв, що у РФ не вистачає виробничих потужностей для масового виробництва вакцини.

Більш того, стало відомо, що в складі цієї вакцини – ветеринарний препарат.

Нагадаємо, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, МОЗ попередило українців про масову вакцинацію, хто отримає безкоштовні щеплення.

Також Politeka писала, що путінську вакцину офіційно занесли в чорний список, людством не стали ризикувати.