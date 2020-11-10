На окупованій території Донецької області залізнодорожні квитки заповнюють від руки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Фашик донецький".

Так, на опублікованих світлинах можна побачити, що квиток на поїзд заповнено вручну, що активно висміюють в мережі.

"ДНР" розвивається, України загинається", - іронізує блогер.

Початково фото було опубліковано в одному з пабліків самопроголошеної "ДНР".

"Йшло 21 століття. "Донецька народна республіка". Таким темпом скоро на пірйові ручки перейдемо і сургучні печатки", - йдеться у підписі до фото.

На фото можна побачити, що вартість квитка складає 65 російських рублів, а потяг прямує від Ясинуватої.

Раніше повідомлялось, що у "республіках" немає роботи, зарплат, ліків, а РФ в розпал всього цього взагалі вирішила припинити фінансування окупованих територій. Представники Росії на нараді в Донецьку заявили, що в Росії "теж проблеми": зростає заборгованість із зарплати в окремих регіонах, а грошей на заплановані заходи не вистачає "з відомих причин". Так званий прем'єр-міністр "ДНР" Володимир Пашков зізнався, що "керівництво" дуже чекало чергового "траншу" від Росії, обіцяного до 1 листопада. Зокрема, цими грошима планували видати зарплати, купити ліки і засоби захисту для медиків, продукти для бідняків і так далі.

Нагадаємо, доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, що окупанти зробили з транспортом у Луганську.

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