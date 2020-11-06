Доведені до краю люди цього не перенесуть

Російські окупанти вирішили остаточно показати жителям ОРДЛО всі принади життя під контролем РФ

Починаючи з вересня, керівництво "ДНР" готує чотири законопроекти, які торкнуться всіх жителів "республіки", пише телеграм-канал "Вільнодумець".

За інформацією автора, вони вже готові, але Пушилін не поспішає їх оприлюднити, побоюючись народного бунту і вичікуючи зручного моменту.

Зазначимо, що його побоювання небезпідставні. Так, перший із законопроектів передбачає істотне підвищення тарифів на комунальні послуги, причому вони можуть зрости в кілька разів. Він також посилить покарання неплатників.

Найцікавіше, що в документі зроблено наголос на "стягнення боргів з неплатників за комунальні послуги за минулі роки, починаючи з 2014 року".

Зараз ЖЕКи "республіки" збирають інформацію про боржників за минулі роки, і якщо людина не з'явиться і не закриє борг, в її квартиру, на дачу, в гараж з'являться забирати майно для погашення боргу, аж до "націоналізації" майна на користь "ДНР".

Що стосується другого законопроекту, то після його прийняття в ОРДО зростуть ціни на продукти харчування і предмети першої необхідності, і найпевніше, на ліки. Це вдарить по основній масі людей, які живуть на 4,5-7 тисяч рублів на місяць (приблизно 1600 – 2500 грн).

За інформацією інсайдера, це – ще не всі "сюрпризи", які Росія приготувала жителям окупованих територій.

Раніше ми розповідали про те, що мешканка Макіївки, яка раділа тому, що на Донбас прийшов "руський мир", раптово прозріла після того, що окупанти влаштували в її рідному місті. Тепер вона мріє виїхати на підконтрольну Києву територію, бо там спокійно.

Нагадаємо, колишня полонянка "ДНР" висловилася про подальшу долю Донбасу.

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розніс в пух і прах "мирний план" по Донбасу ставлеників Кремля.

Також Politeka писала, що бойовики на Донбасі почали знищувати самі себе.