Білоруський президент Олександр Лукашенко вибухнув новими погрозами, цього разу - у бік лікарів

На черговій нараді глава держави заявив, що лікарі, які поїхали на заробітки за кордон, назад в республіку не будуть прийняті, передає Politeka.net з посиланням на білоруські ЗМІ.

Зокрема, мова йшла про тих медиків, які відправилися в Польщу лікувати хворих на китайський вірус. Адже, як відомо, кілька днів тому там заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, в тому числі і з Білорусії.

"Ми нікого тримати не будемо. Але треба розуміти: поїхав – назад не повернешся. Там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими ти поїхав. Це не загроза, це наказ для уряду", – підкреслив він.

За його словами, всіх треба ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він "хоче великого рубля, або у нього позеленіли очі від валюти".

Промову Лукашенка опублікував на своїй сторінці в соцмережах блогер Մιtαuskαs.

"Як таке може бути, щоб один божевільний пенсіонер особисто вирішував, хто з білорусів може жити в своїй країні, а хто ні?", – підписав він відео.

А лечить больных ОМОН с Караевым будут?



Лукашенко приказал не пускать в Беларусь врачей, которые уехали на заработки в Европу.



Как такое может быть, чтобы один сумасшедший пенсионер самолично решал кто из беларусов может жить в своей стране, а кто нет? pic.twitter.com/j5rAyiJoH2 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 5, 2020

Слова президента не залишилися і без уваги користувачів.

"З урахуванням різниці в зарплатах лікарі можуть ніколи і не повернутися", "Ну дак вони і залишаться всі спокійно в Європі за місцем роботи, Лукашемба вже зовсім отупів чи що, вирішив, що може змагатися з Францією, Швейцарією, Німеччиною?", "Він робить те, що йому дозволяє народонаселення. Якщо вони його не скидають – значить, все норм. Це для нормальних людей-зашквар, а для тих ... Нехай живуть як хочуть", "Він їх не в країну не пустить, а на роботу. Типу, вовчий квиток))) Клоун картопляний", "виштовхати падлюку в Ростов", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Лукашенко остаточно вийшов з себе, пригрозивши Україні та Польщі.

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