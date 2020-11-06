Китайський вірус набирає обертів в Україні, і лікарні працюють вже на межі, рятуючи життя громадян, причому дефіцит місць для пацієнтів й апаратури залишається дуже актуальною проблемою

Однак це не заважає окремим громадянам посилювати і без того складну ситуацію, передає Politeka.net.

Так, у Черкасах, де за останню добу зафіксовано 207 нових випадків зараження вірусом, а всього захворіло 10292 людини, один з пацієнтів першої міськлікарні після лікування вкрав пристрій для зволоження кисню.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук директор КНП "Перша міська лікарня" в Черкасах Тимофій Тронц.

"Шановні друзі! Перший день на роботі після "лікарняного". Госпіталь для лікування коронавірусної інфекції першої лікарні розширено до 30 ліжок, перебуває 31 пацієнт. Ситуація не поліпшується. Бережіть себе і близьких! А тепер окреме звернення! Зас*ранці, які виписалися з госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! У них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покарано!", – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Історія обурила користувачів мережі, які не соромилися в коментарях під публікацією:

"Бумеранг працює. Другого шансу вижити (а у цієї тварюки буде захворювання) не буде!", "Немає слів...", "що ще нам на голову повинно звалитися, щоб ми зрозуміли, що потрібно допомагати один одному, а не обкрадати, обманювати і не цінувати?", "Як так можна! Саме полікувалося і вкрало. А іншим як? Бидло", "Та відсохне рука злодія".

За останню добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок зараження. Як показує розвиток ситуації, уряд не справляється з проблемою від слова зовсім. Замість цього глава Кабміну Денис Шмигаль лише констатує, що до кінця листопада буде 15 тисяч нових випадків на добу, а до кінця року 20 тисяч.

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