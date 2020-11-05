Ситуація з китайським вірусом погіршується в Україні з кожним днем все більше, але уряд не справляється з проблемою від слова зовсім

Замість цього глава Кабміну Денис Шмигаль лише констатує, що до кінця листопада буде 15 тисяч нових випадків на добу, а до кінця року 20 тисяч. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці блогер і політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, він з самого початку підтримував масочний режим, соціальну дистанцію і штрафи за ігнорування карантинних заходів. Однак також він був проти жорсткого карантину, від якого суттєво постраждав бізнес.

"Ми – бідна країна, при тому олігархічна і з абсолютно нерозвиненим компонентом цивільної відповідальності. Тому владі треба було також мати чесність, щоб визнати: вона є владою бідної країни, і дозволити собі заходи, які вживали багаті країни, просто не може. І негайно зосередитися на перерахованих простих заходах, які Україна якраз могла і може собі дозволити: маски, дистанціювання, штрафи за недотримання", – пише автор.

Маючи гроші на збільшення й оновлення фонду лікарняних ліжок, закупівлю апаратів ШВЛ, замовлення мобільних госпіталів для регіонів та інше, влада, проігнорувавши півроку запасу, спустила фінанси не неактуальні в цей період речі.

"Десятки мільярдів закатали в асфальт. Який вже знімають, як брудну клейонку зі столу, просто руками – він не тримається на дорозі і де настільки ж тонкий... Гроші ковідного фонду взагалі пішли на опосередковане фінансування терористів "ЛДНР": як днями на прес конференції заявив глава "Міжнародного антикримінального альянсу", той же бітум, який використовується для ремонту і будівництва доріг в ході програми Зеленського "Велике будівництво", поставляється в основному з Росії, а гроші, які Україна платить за нього зі свого бюджету, йдуть на фінансування бойовиків", – констатує політолог.

У результаті, в другу хвилю коронавірусу Україна входить практично беззахисною.

"Боюся, нас чекає найгірший сценарій проходження пандемії. З величезною кількістю хворих з масою смертей. Так, влада відмовилася від ідеї локдауна. Адже це остаточно знищить нашу і без того слабку економіку. Але це вже не втримає економіку України", - підкреслює Голобуцький.

За його словами, єдине, що може врятувати Україну зараз, – міжнародна допомога, яка потрібна, як повітря.

"Самі ми – при непрацюючій економіці, кризі влади, епідемії – не вигребемо", –упевнений він.

Блогер прогнозує, що в кращому випадку навесні, але, найімовірніше, взимку, країна і влада зіткнуться з дуже сумними наслідками своєї недалекоглядності і небажання вирішувати проблеми.

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