Україна і Туреччина провели успішні випробування нового потужного беспілотника

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, у середу, 4 листопада пройшли чергові успішні випробування турецько-українського БПЛА великої тривалості польоту Akinci (назва походить від слова "нападати").

Відомо, що розробкою оперативно-стратегічного розвідувального безпілотника буде займатись україно-турецьке підприємство "Щит Чорного моря".

Технічні характеристики БПЛА:

розмах крил цього - 20 м,

довжина - 12, 3 м,

максимальна злітна вага - 5,5 т,

максимальна висота польоту - 12 тисяч м,

максимальна швидкість - 463 км/год,

може перебувати в небі до однієї доби,

працює в радіусі 250 км від пункту управління.

Якщо порівнювати цей БПЛА з російським штурмовиком Су-25, то другий може злетіти на висоту не більше 7 тисяч метрів, а висота бойового застосування складає 5 тисяч метрів. З 2021 до 2030 року Україна повинна поставити Анкарі більше 500 двигунів. Моова йде про угоду на суму понад 600 мільйонів доларів.

Наразі також відомо, що українсько-турецька співпраця в "оборонці" цим не обмежується - є перспективи щодо подальшої спільної розробки крилатих ракет, бойових протитанкових модулей для броньовиків та у кораблебудуванні.

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