Воїни провели мінування як на суші, так і на десантнодоступних ділянках узбережжя Чорного та Азовського моря
Зокрема підрозділи ЗСУ, які несуть службу біля узбережжя Чорного та Азовського морів, провели практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.
Про це повідомила прес-служба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Так, на суші українські військовослужбовці показали, як будуть ставити мінні пастки і відпрацювали дії з нарощування інженерних загороджень мінними загороджувачами ПМЗ-4п і ГМЗ-3.
А на десантнодоступних ділянках морського узбережжя відпрацювали дії плаваючими транспортерами ПТС-2.
"Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника значно ускладнюють його просування в глибину оборони наших військ",-пояснив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Також він додав, що поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень сковує дії противника і завдає йому значної шкоди.
"Постійні тренування інженерно-саперних підрозділів і рухомих загонів загороджень, як морських, так і діючих на суші, гарантують своєчасне виконання завдань з обмеження мобільності ворожих сил і засобів", – підкреслив Наєв.
Українці під відео були вражені побаченим і активно хвалили ЗСУ в коментарях:
"Сила!", "Ух ти, щось новеньке", " Молодці", "Такого Росія не витримає та не пройде".
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