Контроль над ситуацією на фронті залишився за українською армією, хоча окупанти діяли жорстко

Зокрема, російські терористи на Донбасі знову порушили домовленості про перемир'я і влаштували обстріли ЗСУ і заборонену розвідку, щоб стежити за позиціями української армії.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.

Так, за минулу добу, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів в цілому було зафіксовано шість порушень окупантів.



Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог не спить та застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки та Водяного противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Крім того, всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи, в районі населеного пункту Iуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об'єднаних сил збили безпілотник противника.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськимb захисниками. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, стійко стоять на захисті держави і готові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника", - запевнили в штабі ООС.

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