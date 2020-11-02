За п'ять місяців ціни на нафту впали до мінімальних значень
Інформаційні агентства уточнюють, що ф'ючерси на нафту Brent впали до $36,7, на WTI – до $34,4. Тобто в ході минулої сесії ціни впали більш ніж на 5,8%.
В умовах падіння цін на нафту Москва продовжує втрачати мільярди доларів, а її економіка зазнає збитків, передає Діалог.
Аналітики пояснюють, що нова хвиля епідемії коронавірусу набирає обертів по всьому світу, це змушує уряди реагувати і вводити все більш жорсткі заходи карантину. Велика частина із запропонованих заходів серйозно сповільнить економічну активність і викличе зниження попиту на нафту не тільки в Росії, але й інших країнах світу.
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Таким чином, споживання "чорного золота" також чекає значне падіння. Росія вже скоротила видобуток нафти в жовтні 2020-го на 11,2%, це в порівнянні з аналогічним місяцем в 2019 році.
Крім того, курс долара в Росії, 2 листопада, пробив позначку в 80 рублів. Востаннє він коштував стільки 30 березня.
Зокрема, станом на 10:30 російська валюта просіла до позначки 80,25 рубля за долар. Про це свідчать дані торгів на Московській біржі.
Одночасно з цим євро обвалився до 93,43 рубля. Такого показника не було з грудня 2014 року.
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