Пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з погрозами на адресу влади Туреччини і Азербайджану на тлі конфлікту у Нагірному Карабасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, за словами одіозного російського телеведучого, у війні за Карабах Росія виходить зі своїх національних інтересів і їй все одно на інтереси Азербайджану, Туреччини, Вірменії та Карабаху.

Соловйов виступив з агресивною заявою на адресу лідерів Туреччини і Азербайджану і застеріг Реджепа Тайіпа Ердогана від повномасштабного втручання в конфлікт у Нагірному Карабасі на боці Азербайджану.

За його словами, у війні за Карабах Росія виходить зі своїх національних інтересів і їй все одно на інтереси Азербайджану, Туреччини, Вірменії та, власне, Карабаху.

"Повторю ще раз всім, хто погано розуміє. Ви можете бути в захваті від Пашиняна, Алієва або Ердогана. Це ваші справи, але це не є обов'язковим для нас! Ми судимо з національних інтересів Російської Федерації!" - заявив Соловйов.

Він також заявив, що присутність Туреччини в Азербайджані несе загрозу Росії, оскільки ця країна є членом НАТО.

"Не дивлячись на дуже гарне відношення до Азербайджану, є поняття "національних інтересів". Туреччина є країною НАТО, і ми про це не будемо забувати ні на секунду", - додав Соловйов.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Соловйов налякав українців ракетним обстрілом, істерика зашкалює.

Також Politeka писала, що Соловйов викреслив Україну з історії, божевільна заява потрапила на камеру.