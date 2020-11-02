Пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з погрозами на адресу влади Туреччини і Азербайджану на тлі конфлікту у Нагірному Карабасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
Так, за словами одіозного російського телеведучого, у війні за Карабах Росія виходить зі своїх національних інтересів і їй все одно на інтереси Азербайджану, Туреччини, Вірменії та Карабаху.
Соловйов виступив з агресивною заявою на адресу лідерів Туреччини і Азербайджану і застеріг Реджепа Тайіпа Ердогана від повномасштабного втручання в конфлікт у Нагірному Карабасі на боці Азербайджану.
За його словами, у війні за Карабах Росія виходить зі своїх національних інтересів і їй все одно на інтереси Азербайджану, Туреччини, Вірменії та, власне, Карабаху.
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"Повторю ще раз всім, хто погано розуміє. Ви можете бути в захваті від Пашиняна, Алієва або Ердогана. Це ваші справи, але це не є обов'язковим для нас! Ми судимо з національних інтересів Російської Федерації!" - заявив Соловйов.
Він також заявив, що присутність Туреччини в Азербайджані несе загрозу Росії, оскільки ця країна є членом НАТО.
"Не дивлячись на дуже гарне відношення до Азербайджану, є поняття "національних інтересів". Туреччина є країною НАТО, і ми про це не будемо забувати ні на секунду", - додав Соловйов.
Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського.
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