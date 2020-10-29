Опозиція Росії попередила, що кожен день компромісів з агресором загрожує підвищенням його ставок у світі

Крім того, було висловлено думку, що режиму Володимира Путіна в Росії неминуче прийде кінець. Однак спроби збереження влади Путіна можуть стати викликом для всього демократичного світу.

Таку думку озвучив російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка, передає Обозреватель.

"Агонія путінського режиму може виявитися страшною. Але проблема в тому, що ми проходили це 80 років тому, перед Другою світовою війною: будь – яка спроба умилостивити агресора, шукати компроміси-вона призводить до того, що ставки підвищуються. Кожен день зволікання підвищує ціну, яку ми повинні заплатити за те, щоб позбутися від цієї загрози", – вважає він.

При цьому, підкреслив Каспаров, зазначена загроза вже давно вийшла за межі Росії і стосується не тільки майбутнього її громадян. Більше того, це навіть не питання того, що трапиться з громадянами Білорусі, які героїчно борються з другом Путіна, нелегітимно обраним президентом Олександром Лукашенком.



"Це навіть не питання України, яка, безумовно, страждає, тому що путінські лобісти і емісари продовжують підривну діяльність, спрямовану на ліквідацію української державності. Це, насправді, питання безпеки всього вільного світу, включаючи США", - переконаний Каспаров.

Він також додав, що поки при владі Путін, конфлікти нікуди не подінуться, адже для нього конфлікт – це єдиний спосіб зміцнення власної влади, підвищення авторитету. Це його кисень і він, як нелюд дихає вуглекислим газом.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко і Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.