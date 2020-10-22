Як вам така заява?

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, як відбувалася її втеча з Білорусі

За її словами, їй надходили погрози, коли вона збирала по країні підписи на висунення в президенти. Примітно, що вона вказала на слід України в цій пригоді.

Так, в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман на Youtube-каналі вона заявила, що відвезла дітей з Білорусі в Литву через погрози по телефону з українського номера (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Лунає дзвінок. Там голос, що говорить: "попросили вас попередити, якщо ви продовжите цим займатися-вас посадять, а дітей заберуть в дитбудинок", – згадувала Тихановська.

Вона додала, що співрозмовник по телефону не представився, назвавши себе "знайомий вашого знайомого". Тихановська підкреслила, що дзвінок надійшов з українського мобільного номера, можливо, з України.

"Мене вибило це з колії на півдня. Я була впевнена, що розгортаю авто і їдемо назад в Мінськ", - поділилася вона і додала, що потім з нею зівонилися і запропонували допомогти, щоб вивезти дітей з країни.

Також раніше повідомлялося, що кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська має намір відвідати Україну.

За її словами, візит планується провести після місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.