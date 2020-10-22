Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, як відбувалася її втеча з Білорусі
За її словами, їй надходили погрози, коли вона збирала по країні підписи на висунення в президенти. Примітно, що вона вказала на слід України в цій пригоді.
Так, в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман на Youtube-каналі вона заявила, що відвезла дітей з Білорусі в Литву через погрози по телефону з українського номера (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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"Лунає дзвінок. Там голос, що говорить: "попросили вас попередити, якщо ви продовжите цим займатися-вас посадять, а дітей заберуть в дитбудинок", – згадувала Тихановська.
Вона додала, що співрозмовник по телефону не представився, назвавши себе "знайомий вашого знайомого". Тихановська підкреслила, що дзвінок надійшов з українського мобільного номера, можливо, з України.
"Мене вибило це з колії на півдня. Я була впевнена, що розгортаю авто і їдемо назад в Мінськ", - поділилася вона і додала, що потім з нею зівонилися і запропонували допомогти, щоб вивезти дітей з країни.
Також раніше повідомлялося, що кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська має намір відвідати Україну.
За її словами, візит планується провести після місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.
Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.
Також Politeka писала, що Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.