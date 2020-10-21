Вночі азербайджанські війська пустили артилерійський обстріл по військових об'єктах Вірменії



У мережі показали відео недавнього нічного артилерійського обстрілу азербайджанськими військами вірменських військових об'єктів в Нагірному Карабасі. Темрява не стала перешкодою для удару.



Кадри обстрілу опубліковані на YouTube-каналі Dialog (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, що в ході боїв в Нагірному Карабасі азербайджанські війська істотно просунулися вперед, відтіснивши тим самим вірменські формування з ряду населених пунктів.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв спочатку повідомляв про перехід під контроль Баку 13 сіл, потім він повідомив про звільнення від вірмен міста Зангелан і ще 23 сіл у ряді районів Нагірного Карабаху.

На кадрах, згаданих раніше, видно, як артилерія і реактивні системи залпового вогню Азербайджану ведуть обстріл військових об'єктів Вірменії і так званої "Нагірно-Карабахської республіки".

Також раніше повідомлялося, що з початку нової ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі, який розгорівся 27 вересня, коли азербайджанські війська пішли в наступ, використовуючи, в першу чергу, ударні безпілотники, вони зуміли відтіснити війська противника без особливих втрат для себе.

Вже до 19 жовтня була прорвана лінія оборони Вірменії, і війська Азербайджану просунулися на півночі та півдні фронту, завдавши противнику колосальної шкоди.

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