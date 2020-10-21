Методи дуже схожі на російські під час Євромайдану

Проти України розгорнувши пропагандистську кампанію на білоруському ТБ



Білоруський народ залякують "жахливими наслідками" революцій, щоб вони не намагалися йти проти влади. Для цього використовують українців, які покинули окуповані райони Донбасу і живуть зараз у Білорусі, передає СТБ.

У сюжеті йдеться, що для посилення драматичності показують кадри на сході України, а на тлі цього демонструють щасливе життя в Білорусі, яку нібито намагаються розвалити протестувальники проти Лукашенка.

При цьому білоруське телебачення нічого не говорить про російську агресію на Донбасі. Зате там оперують термінами, які використовували свого часу російські пропагандисти, тобто ТБ Білорусі навчилися всьому у пропагандистів Кремля.

"Почерк російських пропагандистів в білоруських державних ЗМІ з'явився після того, як там масово звільнилися співробітники, які не витримали цензури під час масових протестів і побиттів з боку силовиків", – сказано в сюжеті СТБ.

Також раніше повідомлялося, що режим Олександра Лукашенка активно використовує засоби інформаційно-психологічних операцій проти протестувальників у Білорусі.

Зокрема, в Мінську помітили звукомовну станцію ЗС-82 на базі БРДМ-2. ЗС-82 забезпечує відстань звукомовного віщання пропаганди до 6 кілометрів.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії країни.