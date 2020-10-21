Проти України розгорнувши пропагандистську кампанію на білоруському ТБ
Білоруський народ залякують "жахливими наслідками" революцій, щоб вони не намагалися йти проти влади. Для цього використовують українців, які покинули окуповані райони Донбасу і живуть зараз у Білорусі, передає СТБ.
У сюжеті йдеться, що для посилення драматичності показують кадри на сході України, а на тлі цього демонструють щасливе життя в Білорусі, яку нібито намагаються розвалити протестувальники проти Лукашенка.
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При цьому білоруське телебачення нічого не говорить про російську агресію на Донбасі. Зате там оперують термінами, які використовували свого часу російські пропагандисти, тобто ТБ Білорусі навчилися всьому у пропагандистів Кремля.
"Почерк російських пропагандистів в білоруських державних ЗМІ з'явився після того, як там масово звільнилися співробітники, які не витримали цензури під час масових протестів і побиттів з боку силовиків", – сказано в сюжеті СТБ.
Також раніше повідомлялося, що режим Олександра Лукашенка активно використовує засоби інформаційно-психологічних операцій проти протестувальників у Білорусі.
Зокрема, в Мінську помітили звукомовну станцію ЗС-82 на базі БРДМ-2. ЗС-82 забезпечує відстань звукомовного віщання пропаганди до 6 кілометрів.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії країни.