Проти України розгорнувши пропагандистську кампанію на білоруському ТБ

Білоруський народ залякують "жахливими наслідками" революцій, щоб вони не намагалися йти проти влади. Для цього використовують українців, які покинули окуповані райони Донбасу і живуть зараз у Білорусі, передає СТБ.

У сюжеті йдеться, що для посилення драматичності показують кадри на сході України, а на тлі цього демонструють щасливе життя в Білорусі, яку нібито намагаються розвалити протестувальники проти Лукашенка.

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При цьому білоруське телебачення нічого не говорить про російську агресію на Донбасі. Зате там оперують термінами, які використовували свого часу російські пропагандисти, тобто ТБ Білорусі навчилися всьому у пропагандистів Кремля.

"Почерк російських пропагандистів в білоруських державних ЗМІ з'явився після того, як там масово звільнилися співробітники, які не витримали цензури під час масових протестів і побиттів з боку силовиків", – сказано в сюжеті СТБ.

Також раніше повідомлялося, що режим Олександра Лукашенка активно використовує засоби інформаційно-психологічних операцій проти протестувальників у Білорусі.

Зокрема, в Мінську помітили звукомовну станцію ЗС-82 на базі БРДМ-2. ЗС-82  забезпечує відстань звукомовного віщання пропаганди до 6 кілометрів.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії країни.