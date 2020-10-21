Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна похвалилася фотографіями з прогулянки осіннім окупованим Донецьком

Причому артистка, відома своєю відданою підтримкою бойовиків "ДНР", позувала не тільки біля паркових скульптур, а й засвітилася на "Алеї Героїв" у Донецьку, де знаходяться пам'ятники найодіознішим терористам.

Фотографіями вона поділилася у своєму телеграм-каналі, передає Politeka.net.

Так, на одному зі знімків вона позує поруч з бюстом бойовика Арсена Павлова, більш відомого як Моторола.

На другій фотографії Чичеріна біля пам'ятника "героя "ДНР"" Олега Мамієва з позивним "Мамай".

Мабуть, таким чином співачка, яка давно зайняла своє місце в базі "Миротворця", вирішила показати повагу до терористів, яких вона сьомий рік відкрито підтримує.

Чичеріна вважає, що Донбас повинен обов'язково увійти до складу Росії, адже таким було бажання померлого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Мовляв, лише так можна "врятувати" самопроголошені "Л/ДНР" від України. За її словами, це найменш болісний спосіб для так званих республік.

Раніше ми писали про те, що Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі, куди поїхала, щоб підтримати вірменських військових.

Пізніше стало відомо, що артистка в захисному спорядженні вирушила на лінію зіткнення, де азербайджанський безпілотник накрив позиції противника. Деякий час вона не виходила на зв'язок, проте пізніше її виявили в одному з укриттів.

За її словами, безпілотники накрили їх, коли колона машин, в якій їхала і вона, вже перетнула кордон Нагірного Карабаху:

"З безпілотників бомбили міст. Бомбили по бабах. Була повітряна тривога. Машини зупинилися, сховатися було ніде. Ми ховалися під навісом таким, лавочка закрита торгова. І я бачила, як ховаються діти, бабусі. Офігіти, коротше. Мене врятувала кішка. Я побачила, що кішка спокійно сидить, і я пішла до кішки, сіла, і ми разом з нею сиділи", – повідомила вона пропагандистським ресурсам.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.