У США висунули офіційні звинувачення офіцерам РФ через хакерські атаки проти низки різних країн світу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Міністерства юстиції США.

Так, 19 жовтня 2020 року Департамент юстиції США висунув офіційні звинувачення шістьом російським офіцерам, які проходять службу у складі Головного центру спеціальних технологій (в/ч 74455) ГУ ГШ ЗС РФ (колишнє ГРУ), звинувативши їх у скоєнні глобальних кібератак проти США, України, Франції, Грузії, Південної Кореї, Великої Британії та інших країн, а також у поширенні небезпечних вірусних програм, які спричинили мільярдні збитки в різніх країнах світу.

Відомо, що в обвинувальному акті фігурують російські військові Юрій Андрієнко, Сергій Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петро Пліскін та Анатолій Ковальов.

У США заявили, що ніхто в світі не використовує так згубно і безвідповідально власні кіберможливості, як РФ.

"Жодна країна не використовувала свої кіберможливості в якості зброї настільки згубно й безвідповідально, як Росія", - заявив помічник генерального прокурора США Джон Демерс під час оголошення обвинувального акту.

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