Президент Володимир Зеленський висловився про амністію на Донбасі

За його словами, амністія на Донбасі торкнеться не всіх, а тільки тих громадян, на чиїх руках немає крові.

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради України 20 жовтня, передає Обозреватель.

"Страшне слово "амністія" - не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі знаходяться в заручниках у окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися, гідне майбутнє-тільки з Україною", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що всі українці повинні розуміти, що буде після звільнення і повернення окупованих територій.

"Ми почнемо безпечну реінтеграцію... Це пакет законів про перехідний період, перш за все – про відповідальність", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, амністія - міра, яка застосовується за рішенням органу державної влади до осіб, які вчинили злочини, сутність якої полягає в повному або частковому звільненні від покарання, заміні покарання на більш м'яке або в припиненні кримінального переслідування.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський різко відповів депутатам, які незадоволені ідеєю народовладдя в Україні. Зеленський нагадав, що одним з пунктів його програми було народовладдя, яке повинно, за його словами, повернути народу довіру до влади.

У залі Верховної Ради хтось із нардепів почав шуміти, на що відреагував президент: "їдьте в Росію, якщо вам там подобається".

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.