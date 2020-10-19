Російська влада прийняла рішення про військову допомогу офіційному Єревану

Зокрема, ЗМІ повідомляють про перекидання російської важкої бронетехніки до Вірменії транзитом через територію Ірану.

Наприклад, видання MiddleEastWatch на своїй сторінці в мережі Twitter опублікувало відео колони з військовою технікою, яка на залізничних платформах прямує в порт Махачкали для перекидання на кораблях морем до Ірану (щоб побачити відео доскрольте до кінця сторінки).

"Росія доставляє по морю бронетехніку, танки та іншу військову техніку з Махачкали в Іран. Зараз вони прямують до Вірменії і доставляються через ірансько-Вірменський кордон", - сказано в повідомленні.

Зараз існує лише єдиний спосіб доставити військову допомогу для Вірменії - через Іран. Тому Росія користується цією можливістю, щоб перекинути важку техніку для армії Вірменії. Немає слів, щоб описати, нову підлість Росії.

Russia is transporting armored vehicles, tanks and other military equipments by sea from Makhachkala, into Iran. Now, they are on their way into Armenia being delivered through the Iranian/Armenian border. #Russia #Armenia #azarbaijan #Iran pic.twitter.com/4mZz00LSxv — MiddleEastWatch (@MiddleEastWatc1) October 16, 2020

Також раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Азербайджану відзвітувало про захоплення величезної партії російської зброї і техніки, яка призначалася для вірменських військових.

Техніка і зброя були знайдені на одній із захоплених азербайджанськими військовими позицій. Вірмени кинули склади при відступі.

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