Міністерство оборони Азербайджану відзвітувало про захоплення величезної партії російської зброї і техніки, яка призначалася для вірменських військових

Відповідні фото і відео з'явилися на сторінці відомства, передає Politeka.net. Щоб переглянути запис, доскрольте сторінку вниз.

Техніка і зброя були знайдені на одній із захоплених азербайджанськими військовими позицій. Вірмени кинули склади при відступі.

Згідно з маркуванням на ящиках, зброю було доставлено в Нагірний Карабах АТ "Рособоронекспорт", причому відзначено воно як офіційний постачальник.

Також на ящиках видно маркування російських ГОСТів.

Раніше ми писали про те, що Росія стрімко втрачає свої позиції на Кавказі. Так, за словами сержанта запасу Національної гвардії Латвії Августа Августінса, Кремль довгий час міг підтримувати "гармонію" між Баку і Єреваном, втягуючи Вірменію в міжнародні організації, створені Путіним, що дозволило йому просувати свої інтереси в регіоні.

На Кавказі все у Росії було добре, поки з Туреччини не з'явився "сильніший і безсовісний вовк і не підтримав Азербайджан".

Ми також розповідали про те, що російський пропагандист Юрій Котенок передбачив ескалацію конфлікту на Донбасі через те, що Росія зазнає невдачі в Нагірному Карабасі через втручання у війну Туреччини.

"Тільки сукупність факторів (тиск на азербайджанський бізнес, демонстрація військової потужності на Кавказі і Прикаспії, надання зримої допомоги республікам Донбасу) може показати геополітичним противникам, що Росія буде чинити опір", – заявив він.

Нагадаємо, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

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