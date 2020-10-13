Російське командування почало посилювати вимоги щодо боєготовності місцевих "резервістів" на окупованому Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Так, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування російсько-окупаційних військ посилює вимоги щодо бойової підготовки так званого "військовозобов’язаного населення" в "ДНР" та "ЛНР".
За даними розвідки, з цього тижня на полігонах 1-го та 2-го армійських корпусів окупантами розпочато проведення зборів, до яких передбачається залучити максимальну кількість "резервістів".
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Більш того, на окупованих територіях Донбасу чоловіки віком до 35 років тепер не зможуть влаштуватись на роботу, не пройшовши попередньо двотижневі збори.
"Російські окупаційні адміністрації довели до керівників "державних" установ і підприємств вимогу про заборону працевлаштування чоловіків віком до 35 років без проходження цих двотижневих зборів", - повідомляє українська розвідка.
Раніше повідомлялось, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін "узаконив" вилучення земельних ділянок жителів Донбасу для державних потреб. Згідно з так званим указом Пушиліна, земельні ділянки вилучатимуться "для державних потреб".
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.