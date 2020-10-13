Російське командування почало посилювати вимоги щодо боєготовності місцевих "резервістів" на окупованому Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Так, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування російсько-окупаційних військ посилює вимоги щодо бойової підготовки так званого "військовозобов’язаного населення" в "ДНР" та "ЛНР".

За даними розвідки, з цього тижня на полігонах 1-го та 2-го армійських корпусів окупантами розпочато проведення зборів, до яких передбачається залучити максимальну кількість "резервістів".

Більш того, на окупованих територіях Донбасу чоловіки віком до 35 років тепер не зможуть влаштуватись на роботу, не пройшовши попередньо двотижневі збори.

"Російські окупаційні адміністрації довели до керівників "державних" установ і підприємств вимогу про заборону працевлаштування чоловіків віком до 35 років без проходження цих двотижневих зборів", - повідомляє українська розвідка.

Раніше повідомлялось, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін "узаконив" вилучення земельних ділянок жителів Донбасу для державних потреб. Згідно з так званим указом Пушиліна, земельні ділянки вилучатимуться "для державних потреб".

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.