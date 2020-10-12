Вірменія мало не посварилася з Грузією через регіон Джавахетія

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опинився в епіцентрі нового міжнародного скандалу: на цей раз країна ледь не посварилася з Грузією через Джавахетію.

Так, Нікол Пашинян опублікував в соцмережі фотографії з акцій на підтримку дій Єревана в Нагірному Карабаху, які були зроблені в різних частинах світу.

При цьому представники вірменської національності виходили на акції також і в грузинському регіоні Джавахетія, який на сьогоднішній день входить до складу Грузії. Цей регіон включає в себе край Самцхе-Джавахеті, який розташований на півдні Грузії і межує з Вірменією і Туреччиною. Саме це і стало причиною скандалу - на сторінці Пашиняна грузинський регіон спочатку був підписаний на вірменський манер - "Джавакх". Так Джавахетію називають місцеві вірмени, які не визнають цю землю грузинською територією.

Грузини обурились цим інцидентом та почали писати гнівні коментарі, звинувачуючи прем'єр-міністра Вірменії в пропаганді сепаратизму на грузинській землі.

"У Грузії немає Джавакха, а є Самцхе-Джавахеті. Ця земля була, є і буде грузинською. Вірменія - терористична країна", - писали в коментарях до публікації Пашиняна.

Згодом глава уряду Вірменії все ж відредагував запис та вказав правильну назву регіону.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабаху відіб'ється на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабаху, названа головна небезпека.