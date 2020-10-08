Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловився про нового заступника

Зокрема, Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм першим заступником замість звільненого Вітольда Фокіна.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, посаду першого заступника глави делегації ввели буквально два місяці тому, і сьогодні треба проаналізувати, які повноваження і яку роботу ця людина матиме.

"Не просто, що вона скаже: "комунікації з людьми, які живуть на неконтрольованих територіях, з тими, які знаходяться на контрольованих територіях". Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини",- зазначив Кравчук.

За його словами, на сьогодні кандидатур немає, адже поспішати з цим не варто.

"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки", – вважає політик.

Також раніше Кравчук заявляв, що він не має ні найменшого відношення до призначення Фокіна першим заступником глави делегації, оскільки ці рішення приймалися в Офісі президента.

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